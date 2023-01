Spezia-Atalanta | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Riparte la Serie A dopo il mondiale con la sedicesima giornata di andata. In campo scenderanno loe l’in cerca entrambe di una vittoria. Ecco di seguito ledi. Lodi Luca Gotti torna dalla sosta mondiale con un nuovo giocatore in rosa. Il terzino sinistro Joao Moutinho arrivato a Dicembre. Losi trova al diciassettesimo posto con 13 punti frutto di tre vittorie (l’ultima contro l’Hellas Verona per 2-1), quattro pareggi e otto sconfitte. Gotti per questa difficile sfida contro l’dovrà fare a meno di Dragowski, Reca e dell’ultimo infortunato Daniele Verde. L’di Gian Piero Gasperini torna in campo dopo la sosta mondiale. Nell’ultima ...

Emmanuel Gyasi, a pochi minuti dal fischio d'inizio di, si è sbloccato. Tutti i dettagli sul gol Per losi è finalmente sbloccato Emmanuel Gyasi. L'esterno bianconero ha infatti realizzato il gol dell'1 - 0 dopo 8 minuti contro l'...Dopo le gare delle 12.30, è tempo di scendere in campoe Torino - Verona per la sedicesima giornata del campionato di Serie ALa sedicesima giornata del campionato di Serie A ha preso il via alle 12.30 con le sfide tra Salernitana - Milan ... Spezia-Atalanta, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Al Picco di La Spezia ricomincia il campionato dei liguri e dell'Atalanta. Gasperini per inseguire la Champions si affida alla coppia Zapata-Lookman supportata da Koopmeiners sulla trequarti. Gotti re ...Il ds dell’Atalanta, Tony D’Amico, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul campo dello Spezia: “Il mercato è appena iniziato, quello di gennaio è molto complicato. Abbiamo le ...