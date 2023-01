Spezia-Atalanta | guai per Gotti | infortunio anche per Zoet | entra il terzo portiere Zovko

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tegola in casaper l’occorso alJoroen, costretto al cambio dopo un quarto d’ora contro l’dopo un brutto scontro in uscita su Zapata. E sonoveri per, visto che l’olandese è già il secondo dell’infortunato Dragowski. A questo punto, devere Petar, ildel club ligure, dunque in grave difficoltà per quanto riguarda la difesa dei pali. SportFace.

Fantacalcio ®

Emmanuel Gyasi, a pochi minuti dal fischio d'inizio di, si è sbloccato. Tutti i dettagli sul gol Per losi è finalmente sbloccato Emmanuel Gyasi. L'esterno bianconero ha infatti realizzato il gol dell'1 - 0 dopo 8 minuti contro l'...Dopo le gare delle 12.30, è tempo di scendere in campoe Torino - Verona per la sedicesima giornata del campionato di Serie ALa sedicesima giornata del campionato di Serie A ha preso il via alle 12.30 con le sfide tra Salernitana - Milan ... Spezia-Atalanta, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv Al Picco di La Spezia ricomincia il campionato dei liguri e dell'Atalanta. Gasperini per inseguire la Champions si affida alla coppia Zapata-Lookman supportata da Koopmeiners sulla trequarti. Gotti re ...Il ds dell’Atalanta, Tony D’Amico, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul campo dello Spezia: “Il mercato è appena iniziato, quello di gennaio è molto complicato. Abbiamo le ...