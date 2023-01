Spezia | anche il vice Dragowski finisce ko | la situazione in porta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Zoet come. Nella gara contro l'Atalanta, il portiere dellosi infortunia in uno scontro di gioco proprio come successo...

CittaDellaSpezia

...per far fronte ad eventuali nuovi momenti di siccità". Informazioni sull'autore del post ... tra sostenitori e militanti, con 11 pullman (Genova, La, Sestri Levante, Carcare, Ventimiglia, ...La polizia locale spezzina la ferma e le affibbiauna multa ... Aquile, si riparte. Le probabili formazioni di Spezia-Atalanta: chance per Maldini Moutinho può attendere Esordio a La Speiza per IOBUS con due tours nel famoso e suggestivo Golfo dei Poeti, programmati a Lerici e a Porto Venere, grazie ad una partnership siglata con SAT di Viaggi Capa, storico ope [...] ...Il ds dell’Atalanta, Tony D’Amico, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida esterna sul campo dello Spezia: “Il mercato è appena iniziato, quello di gennaio è molto complicato. Abbiamo le ...