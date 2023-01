(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Si comincia ad assaporare questo 2023 e le competizioni dellostanno per tornare in scena. Dopo le prime quattro tappe di Coppa del Mondo si può dire che in casa Italia il sorriso sia un elemento ben presente. La squadra guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto ha ottenuto la bellezza di due vittorie e sei podi complessivi nel susseguirsi degli impegni del massimo circuito internazionale. Nel double header di Calgary, in particolare, il Bel Paese ne è uscito decisamente rinfrancato. Analizzando l’appuntamento “#4” c’è chi ha lasciato il segno in maniera chiara. Ci si riferisce a. Il veneto nella stagione, prima del round citato, aveva collezionato il secondo e terzo posto nei 5000 metri delle tappe di Stavanger (Norvegia) e di Calgary (Canada), ma aspirava al podio più alto nei ...

E dunque il sogno Milano - Cortina 2026 non è assolutamente tramontato . La nostra portacolori crede ancora in quell'obiettivo. In tutto questo la squadra tricolore guidata dal Direttore Tecnico, ...Due indizi non fanno una prova ma quando è la diretta interessata a tirare giù la maschera, non ci sono più dubbi: Francesca Lollobrigida è incinta. L'atleta che nell'ultima Olimpiade invernale a ... Speed skating, Davide Ghiotto con pensieri ambiziosi agli Europei di Hamar Obiettivo Milano-Cortina 2026 per Lee Seung-hoon Sembra proprio di sì. Il sudcoreano classe 88', monumento dello speed skating con in bacheca sei medaglie olimpiche di cui due del metallo più pregiat ...Si avvicina l'inizio degli Europei speed skating 2023: l'Italia si candida ad un ruolo da protagonista, l'elenco degli azzurri in corsa ...