Speaker Camera Usa | nulla di fatto | seduta aggiornata

Kevin McCarthy ha perso anche nella terza votazione per la carica didella. I numeri peggiorano per lui: compatti i 212 dem sul loro leader Hakim Jeffries, mentre McCarthy ha perso un ulteriore voto fermandosi a quota 202, con 20 preferenze al 'falco' ...Però l'agguato che i suoi membri hanno teso ieri al loro stesso leader allaKevin McCarthy , ostruendone la corsa verso la poltrona di, dimostra la spaccatura e la confusione che lo ... Camera Usa, McCarthy non raggiunge i voti necessari a diventare speaker Il candidato del Gop non ha ottenuto la maggioranza, 19 rappresentanti del suo partito gli hanno fatto mancare il loro appoggio. E il democratico Jeffries ha fatto meglio di lui.I Repubblicani si sono presentati divisi e i trumpiani hanno sbarrato la strada al prescelto dal partito, che non ha raggiunto i consensi per diventare speaker. Non accadeva da 100 anni ...