“Spalletti un anno fa proprio contro l’Inter perse la prima e poi il Napoli rallentò” Corsera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Stasera Inter-, il Corriere della Sera si sofferma su, come Inzaghi, lo scudetto non lo ha mai vinto, almeno in Italia, e ha davanti un’occasione forse irripetibile, anche quella di prendersi una rivincitala squadra che lo ha sedotto e poi abbandonato, preferendogli Conte. Luciano, artigiano della panchina, studioso del mestiere e innovatore, si meriterebbe di vincere il campionato ma in questa lunga vigilia non avrà dimenticato che l’scorso,a San Siroi nerazzurri, ha perso per lavolta e che da quel momento il cammino della sua creatura è stato claudicante, con una vittoria e ben tre sconfitte nelle successive 7 partite. Allora, anche lui, come Simone, nonostante l’enorme vantaggio da ...

IlNapolista

... lo ha individuato come possibile rinforzo per la retroguardia diche vede Juan Jesus in ... la società francese non potrà fare troppa resistenza per evitare di perderlo a zero tra un. L'...... deve sapersi mantenere in vetta': quste le parole all'AGI di José Altafini su Inter - Napoli, ' la partita più importante dell'' in programma alle 20:45 a San Siro.dovrà dimostrare ... “Spalletti un anno fa proprio contro l'Inter perse la prima e poi il ... Il giornalista ritiene il 2023 l’anno dello Scudetto azzurro. ANNO AZZURRO - Leo Turrini, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato così del match di San Siro: «Tutti tifano ovviamente contro il ...AGI - "È un'incognita enorme perché al rientro dai mondiali, l'Inter ha il dovere di recuperare e il Napoli, che in questo momento è solo, deve sapersi mantenere in vetta": quste le parole all'AGI di ...