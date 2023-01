(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Quando l’ultima in classifica ospita la terzultima non si può che parlare di scontro diretto per evitare la retrocessione. E’ il caso dichesera si daranno battaglia al St Mary’s Stadium proprio in quest’ottica. le due squadre non si affrontano da quasi 11 anni, quando entrambe militavano in EFL InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

- Lamia 16:00 Panetolikos - Atromitos 17:00 PAOK - Aris 19:00 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE20:30 Leeds - West Ham 20:45 Aston Villa - Wolves 21:00 Crystal Palace - Tottenham 21:...Pronostici Premier League e Coppa del Re In Premier League ci sono quattro partite:Forest, Leeds - West Ham, Aston Villa - Wolverhampton e Crystal Palace - Tottenham. Nel ... Southampton-Nottingham Forest (mercoledì 04 gennaio 2023 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Struggling Everton have had a bid to sign Aston Villa striker Danny Ings on loan rejected, according to Daily Mail correspondent Dominic King.Southampton want Mislav Orsic but there are mixed signals emerging over a potential deal - or a possible hijack from Everton.