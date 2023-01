Sophie Codegoni | seno all’aria alle terme | l’acqua la bagna tutta

TGCOM

La gravidanza procede al meglio enon nasconde la gioia che sta vivendo in questi momenti indimenticabili e irripetibili. Il 2022 per lei è stato un anno speciale, culminato con la romantica proposta di nozze sul red ...Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Natale insieme a Malindi FOTO SOCIALin dolce attesa: sarà mamma a maggio PREOCCUPA I FOLLOWER Paola Caruso in ospedale dopo le feste trascorse ... Sophie Codegoni: "Preferisco non sapere quanti chili ho preso in gravidanza" Sophie Codegoni è incinta della sua prima figlia e vive i cambiamenti del suo corpo con grande naturalezza. Non si fa problemi per i chili in più presi in questi mesi e ai follower che le chiedono di ...L'ex gieffina Sophie Codegoni è in dolce attesa e tra le tante domande che i fan le rivolgono sui social, ce ne è una a cui si è rifiutata categoricamente di rispondere. Ecco cos'è successo.