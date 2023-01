Sono venuto qui in | pronti via | ed è subito figuraccia mondiale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) "Qui in Sudafrica non sarà la fine della mia carriera, la gente ha mostrato d'amarmi e l'accoglienza è stata spettacolare" ha detto in inglese. La gaffe di Cristiano Ronaldo, che ha scambiato l'Arabia Saudita per il Sudafrica nel giorno della presentazione, per un momento di leggero momento di imbarazzo quando ha compiuto l'errore. Approdato all'Al Nassr il 3 gennaio pomeriggio, è stato presentato in grande stile di fronte allo stadio con un oltre 30 mila persone sugli spalti, in attesa di poterlo abbracciaredopo la conferenza stampa presieduta dallo sceicco Musalli Al-Muammar e dal tecnico ex Roma, Rudi Garcia. Ronaldo: “Mondo del calcio cambiato, voglio trasmettere una visione diversa a questo Paese” "felice di essere qui, desidero giocare e vincere. Mi sento bene e voglio regalare felicità. La mia avventura in Europa si è ...