«Sono messo troppo male ora per scrivere Ma vi mando amore»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I fan di Jeremy Renner postirare un sospiro di sollievo. L’attore, a pochi giorni dall’incidente con il gatto delle nevi, è tornato sui social condividendo una scatto dal letto d’ospedale. Ringraziando tutti per i tanti messaggi e parole d’affetto ricevuti ma conferanche che non sta ancora bene per riuscire a. Lady Gaga e Jeremy Renner guarda le foto Leggi anche › Lady Gaga e Jeremy Renner: molto più che amici Jeremy Renner e ...