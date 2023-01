“Sono messo male” Il dramma per il famoso attore | dopo la notizia | la prima foto dall’ospedale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lo abbiamo raccontato ieri: Jeremy Renner, ile fortunatodei film Marvel è stato vittima di un brutto incidente. Il 51enne è rimasto gravemente ferito dallo spazzaneve mentre si accingeva a liberare il vialetto di casa. Ora l’uomo fortunatamente sta meglio e questele sueparoleore di paura per i fan: “Grazie a tutti per le belle parole – ha scritto pubblicando uno scatto dal letto d’ospedale –troppoper scrivere, ma mando affetto a tutti voi”. Da quello che si sa tramite la stampa hollywoodiana, l’di Avengers ha subito due interventi chirurgici per tamponare le gravi ferite al petto e alle gambe riportate durante l’incidente. I media statunitensi hanno fatto sapere che l’uomo ...

