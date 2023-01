Sondaggio Masia | Lega in rimonta e Pd a picco Il crollo è storico

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Inizia il nuovo anno e il Pd cala ancora mentre, Forza Italia e Terzo Polo crescono. L'ultimoEmg per Agorà su Rai 3 mostrato da Fabrizio, mercoledì 4 gennaio, rivela le nuove cifre del 2023. Fratelli d'Italia resta il primo partito con il 28,8 per cento dei consensi (meno 0,4 rispetto alla rilevazione del 19 dicembre). Il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte è stabile al 17,3% e mantiene il suo secondo posto nella classifica dei partiti. Ilpesante è sempre quello registrato dal Pd che continua a perdere voti: quando manca poco al Congresso e all'elezione del nuovo segretario passa infatti dal 16,8% al 16,5%. La vera novità delè il grande recupero delladi Matteo Salvini che guadagna lo 0,4% e sale così ...

Crescono la Lega, Forza Italia e il Terzo Polo mentre cala ancora il Pd. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio Emg per Agorà su Rai 3, illustrato in diretta da Fabrizio Masia nel corso della puntata di mercoledì 4 gennaio. Fratelli d'Italia, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sempre in testa con oltre il 30%, il Movimento 5 Stelle cresce ancora, in calo il Partito democratico. Secondo i sondaggi elettorali di Emg la popolarità di Zaia sale di due punti e supera quella di Salvini di ben 8 punti.