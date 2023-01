Sondaggi politici elettorali oggi 4 gennaio 2023 | Draghi è ancora il leader più gradito | cala la fiducia nella premier Meloni

Fanpage.it

... dei principali partitiin tutte le edizioni dei telegiornali RAI e Mediaset, che sono ... grande sconfitto alle elezioni di settembre e in calo costante da allora stando ai, che ...Si torna a parlare del partito unico del centrodestra , proprio nel momento in cui ifanno segnare un nuovo record per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sembrerebbe poter contare su un ampio consenso popolare. Avviato il governo e superato l'impegnativo scoglio ... Sondaggi politici, Fratelli d'Italia chiude l'anno col botto: bene i 5 Stelle, disastro Pd La strage e la rivolta. È un day after terribile per i vertici militari russi e per il Cremlino. Insorgono i blogger militari e i politici del Donetsk, una delle regioni annesse da Putin ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...