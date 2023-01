Solita Juve con Di Maria ko Max ora ha i giovani giusti - Sport - quotidiano.net

QUOTIDIANO NAZIONALE

A Cremona (ore 18.30) out il 'Fideo' campione del mondo, Kean - Milik davanti. Allegri cerca di accorciare ancora su Spalletti e punta sull'ex ...Per me è un campione assoluto, non è in vendita e non ho chiamato laper inserirlo in nessuna ... Il dolore del Mago stavolta è vero, ma anche lasaudade della Liga, come rivela il ... Solita Juve con Di Maria ko Max ora ha i giovani giusti A Cremona (ore 18.30) out il ’Fideo’ campione del mondo, Kean-Milik davanti. Allegri cerca di accorciare ancora su Spalletti e punta sull’ex Fagioli ...Il suo sorriso illumina la Lazio: il dolore alla caviglia è passato, Milinkovic è tornato. Meravigliosamente spocchioso come un tempo: «Sapete dove trovarmi se avete bisogno di ...