Sofia Goggia sarà co-conduttrice al Festival di Sanremo Il Messaggero

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)affiancherà Amadeus aldi2023.la terza co-, insieme a Chiara Ferragni, chela madrina della prima e dell’ultima serata, e a Francesca Fagnani, che affiancherà Amadeus e Gianni Morandi nella seconda serata. La quarta co-dovrebbe invece essere Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1. Lo scrive Il. “Sarebbe proprio la 30enne sciatrice bergamasca la terza co-della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio”. “I giochi sarebbero fatti, anche se l’ufficialità arriverà solamente nei prossimi giorni, magari con un nuovo passaggio di Amadeus nello studio del Tg1, l’unico spazio che usa per comunicare. Proprio dalla redazione del Tg1 ...

Corriere della Sera

Se l'apprezzatissima porterà all'Ariston il suo stile misurato e sobrio,rappresenterà invece l'essenza della sportiva che dalle cadute trae ancora più forza. 'L'adrenalina è il mio ...... un terzo posto della stesa Bassino nel 2022, un secondo posto di Federica Brignone nel 2012 e Nicole Gius nel 2007 e un terzo posto dinel 2018. Sofia Goggia: «Un fidanzato per tutta la vita non fa per me» Sofia Goggia a Sanremo 2023 Sarebbe lei la "ragazza che non sta mai ferma" indicata da Amadeus come sua partner al 73° Festival.In fin dei conti la musica è la sua seconda passione, dopo gli sci. È lei stessa a usare metafore musicali quando parla delle sue imprese: «Credo che suonare il piano mi dia ...