Slalom Zagabria | ennesimo show di Shiffrin Brava Rossetti - Sport - Altri Sport - quotidiano net

NEVEITALIA.IT

Troppo forte per tutte, Shiffrin non si ferma più e mette in fila Vlhova, Swenn - Larsson, Holdener e Bucik. Brava Rossetti diciannovesima al ...... l'attesa potrebbe essere una questione di ore, più che di giorni, perché sul pendio didove l'americana ha vinto la gara numero 81 in Coppa del mondo è in programma giovedì un altro, ... Slalom numero 1 a Zagabria, per l'Italia si qualifica Marta Rossetti: che peccato l'uscita di Peterlini Praticamente senza rivali, la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin ha ottenuto la quinta vittoria di fila in Coppa del mondo del 2022-2023 di sci alpino femminile. E lo ha fatto a Zagabria dove oggi ...Con il quinto trionfo nello slalom di Zagabria, la superstar americana è ad una sola lunghezza dallo storico record della connazionale (e -5 da Stenmark). Le sue parole ...