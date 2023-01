Slalom gigante maschile Garmisch | Gross | “Iniezione di fiducia che serviva | ora proverò a ripetermi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “un’di. In allenamento sto sciando forte, oggi sono riuscito a dimostrarlo anche in gara. Era una situazione particolare, ma visto come sono riuscito a portare a termine la prima manche, mi sono detto che non potevo perdere l’occasione per fare una bella seconda. Peccato per l’ultimo intermedio, perché lì ho lasciato quei decimi che potevano valere il podio. Il miglior tempo nella seconda manche mi dà grane adesso arrivano le piste che mi piacciono di più e dove”. Queste le parole con cui Stefanoha commentato il quinto posto finale nella tappa di. Alle sue spalle, ad appena quattro centesimi di distacco, Tomasso Sala: “Sono ...