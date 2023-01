Skincare sulla neve | 6 prodotti per una pelle idrata e perfetta al freddo

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La cura dellaalè importante per mantenere una struttura epidermica sana eta durante i mesi invernali. Ile il vento possono seccarla, causando screpolature, arrossamenti e desquamazione. Per prevenire questi problemi, è importante adottare alcune misure didurante l’inverno.: come prendersi cura dellaalInnanzitutto, è fondamentale mantenere lata, bevendo molta acqua e utilizzandonti durante la. Lavare accuratamente il viso. Applicare una cremante o un sieronte per sigillare ...