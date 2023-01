Skeleton | la Coppa del Mondo 2023 riparte da Winterberg | l’Italia entra in scena

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo una lunga, e meritata, pausa dedicata alle festività natalizie,di slancio ladeldi. Dopo le corposa trasferta nord-americana che ha dato il via alle gare (Whistler, Park City e Lake Placid) sarà il Vecchio Continente a diventare protagonista dei prossimi weekend, che ci condurranno ai Campionati Europei, quindi a quelli Mondiali. Per il momento la rincorsa alla Sfera di Cristallo ripartirà da, per uno degli appuntamenti più classici della stagione. Il budello tedesco, quindi, sarà il palcoscenico ideale per riportare in gara gli atleti, aggiungendo anche il fatto che, d’ora in avanti, vedremo in azione tutti i protagonisti deldello, come la squadra italiana, che aveva preferito saltare ...