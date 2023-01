Sister Act | quella volta che Rosario Fiorello è diventato in Suor Maria Claretta | il Video è esilarante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La versione italiana diAct vede protagonista: il mattatore veste i panni dellaa più amata del cinema mondiale. Ieri sera Rai Tre ha trasmesso uno dei capolavori del cinema in musica che ha catturato sin dal suo debutto l'attenzione del pubblico.Act resterà per sempre nella memoria di chi ama il cinema e questa sera andrà in onda sulla stessa rete la seconda edizione della pellicola. Con uno share che supera il 10% il film ha raggiunto nella prima serata di ieri anche Canale 5. La trama è stata trasformata in questi anni in musical e spettacoli di diverso genere anche in Italia ma recentemente è spuntata una versione davvero. A interpretate la famosissimaè ...