Sister Act esiste davvero? Curiosità sulla suora interpretata da Whoopi Goldberg

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un premio Oscar, due Golden Globe e tantissimi altri premi, oltre ad innumerevoli elogi per le sue interpretazioni in 40 anni di carriera cinematografica e televisiva.è senza dubbio una delle attrici più amate in tutto il mondo, capace di interpretare ruoli diversi riuscendo sempre a coinvolgere ed emozionare il pubblico. E’ tra L'articolo NewNotizie.it.