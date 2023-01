Sister Act è basato su una storia vera? Uscirà mai un nuovo capitolo?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sapevate cheAct, la pellicola in cui assistiamo alle vicende di Deloris prima e dopo il suo ingresso in convento, è ispirato ad una? scopriamo la verità dietro il popolare film diretto da Emile Ardolino.Act – LaDal momento che nel corso degli anniAct è diventato riconosciuto a livello mondiale, ha dovuto spesso combattere contro il tribunale. La prima volta fu Donna Douglas e il compagno Curt Wilson, a dichiarare il plagio affermando cheAct era copiato dal libro A Nun in the Closet, di proprietà della loro società. Nel secondo caso, diversi anni dopo, una suora di nome Delois Blakely sostenne cheAct si basava su The Harlem Street Nun, la sua autobiografia pubblicata nel ...

La Gazzetta dello Sport

Su Rai3- Una svitata in abito da suora 1.865.000 (10.1%). Su Rete4 Zona Bianca 902.000 (6%). Su La7 il film Schegge di Paura con Richard Gere 507.000 (3.1%). Su Tv8 Quando arriva il ...Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film 'Pattini d'argento' visto da 2.933.000 telespettatori pari a uno share del 18,2%. Secondo gradino del podio per Rai3 con il film '" Una svitata in abito da suora' che ha totalizzato 1.865.000 telespettatori e uno share del 10,1%. Terzo posto per Canale 5 con il film 'Natale da chef' che è stato visto da 1.727.000 (... Torna in tv il cult Sister Act, tra canzoni indimenticabili e il cast. Attesa per il terzo film Film Stasera in TV: Pattini d'Argento, Charlie's Angels, Sister Act, Natale da Chef, Un'Impresa da Dio, Schegge di paura, La La Land, Alita: Angelo della battaglia, Inception. Programmi, Fiction e Ser ...Sister Act 2- Più svitata che mai, stasera in tv mercoledì 4 gennaio su Rai 3 alle 21.20 torna la comicità di Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier/Suor ...