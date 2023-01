Sissi 2 | trama e anticipazioni episodi 4 gennaio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I nuovidi2 vanno in onda in prima serata su Canale 5 stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022. Si tratta della seconda stagione della serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+. Di seguitodella puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATEo 5. Franz parte con l’esercito per la guerra contro la Prussia.rimane da sola a governare, accanto alla suocera. Sono tempi molto duri per lei. Il conte An-drassy riesce a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck. Nono-stante questo, gli austriaci non reggono l’urto prussiano. A peggiorare le cose interviene una epidemia di Colera., di sua iniziativa, incontra Bismarck, e tenta di convincerlo a trovare una ...