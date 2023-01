Sissi 2 streaming e diretta tv | dove vedere la terza e ultima puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Stasera, mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi2, la seconda stagione della fiction sull’Imperatrice d’Austria più famosa di sempre. La storia di(o Sisi, come si dice in austriaco) è stata riproposta nel 2021, anni dopo la trilogia di Ernst Marischka e le varie rivisitazioni sul piccolo schermo. Alla regia ci sono Sven Bohse (già al lavoro nella prima stagione) e Miguel Alexandre, mentre gli sceneggiatori sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell.2 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda stasera, 4 gennaio, alle ore 21,40 su Canale ...