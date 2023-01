Sinner sfida un 99enne! Gli scambi sono sorprendenti

RaiNews

Ad Adelaide Jannikha scambiato qualche palla con un avversario speciale: Henry Young, che a 99 anni ancora dice la sua sul campo da tennis. ...... giocando un tennis di livello e affrontando lacon la grinta dei giorni migliori, il ...in campo per disputare l'incontro di doppio che era in programma insieme all'altro azzurro Jannik, ... Tennis, Jannik Sinner e Novak Djokovic vincono entrambi la loro prima sfida del 2023 La coppia formata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego colpisce ancora nel torneo di doppio dell’ATP250 di Adaleide 1 (Australia). Sul cemento aussie i due azzurri si sono imposti nel secondo turno dell’ ...SINNER-KOKKINAKIS STREAMING GRATIS - Ci siamo finalmente addentrati nella stagione di tennis 2023 che, come di consueto, parte dell'Australia, con i ...