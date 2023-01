Sigarette bruciate addosso al figlio di 4 anni | indagata

Today.it

addosso al figlio: l'inchiesta L'inchiesta è iniziata in seguito alle segnalazioni da parte dei medici dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Qui il bimbo era stato trasferito ...... tra i quali articoli di bigiotteria, cosmetici, accendini,elettroniche e decorazioni ... solo 8 posti disponibili Attualità 28 Dic 2022 Notte di incendi in Salento,7 auto e 2 case ... Bimbo di 4 anni picchiato e bruciato con le sigarette, indagati la madre e il compagno Avrebbe bruciato con delle sigarette il figlio di 4 anni: la segnalazione è arrivata dai medici dell'ospedale di Catania. Scattata l'inchiesta.Questa volta vittima delle sevizie è un bambino di 4 anni, arrivato in ospedale con lesioni molto gravi e bruciature di sigarette su tutto il corpo. Ad Agrigento un bambino di 4 anni è stato picchiato ...