Siamo una coppia solida | ma tra noi la passione è finita

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ho quasi 38 anni e da circa un anno convivo col mio fidanzato di 46. Stiamo insieme da 5 anni. All’inizio, e per i primi 3 anni e mezzo, la nostra vita sessuale era un fuoco, ogni volta che riuscivamo a vederci facevamo l’amore, anche in modo abbastanza spinto. Ora sarà circa un anno o poco meno che non ci tocchiamo più, non c’è mai la voglia di stringerci o coccolarci, questo da parte di entrambi. Sentimentalmente sembra che l’amore che ci legava si sia trasformato in affetto. Non mi sento apprezzata, ammirata o desiderata. Questo raffreddamento è partito da lui: orari di lavoro estenuanti, pessima situazione familiare con padre dispotico e madre gravemente malata e in peggioramento. Insomma ci sono motivi a sufficienza per avvertire il suo distacco. Non gli dò la colpa, assolutamente altrimenti non lo avrei scelto come compagno della mia vita ma chiedo a voi un consiglio/aiuto…Come ...