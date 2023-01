Si schianta al suolo dopo un volo | Dramma in parapendio | muore un 53enne

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Stanno arrivando da un’intera regione messaggi di cordoglio per la morte di un appassionato ed esperto ditosi alper ragioni ancora da chiarire Un bilanciotico in un incidente inavvenuto nei primi giorni del nuovo anno. È costato la vita ad un uomo di 53 anni, aiutante-istruttore di una nota scuola dicon sede in Sicilia, deceduto per ragioni ancora da chiarire attraverso un’accurata ricostruzione dei fatti, mentre stava effettuando undi piacere. Incidente in: perde la vita (periodicoitaliano.it)La vittima è Alessandro Melfa, morto a seguito del violento impatto alavvenuto insieme alla donna, un’amica 50enne, con la quale stava volando, soccorsa ...