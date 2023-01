Sfruttati per scene di nudo Dopo 50 anni la causa a Romeo e Giulietta

Fanpage.it

Olivia Hussey e Leonard Whiting, che all'epoca delle riprese (era il 1968) avevano 15 e 16 anni, hanno intentato una causa contro la Paramount Pictures'averlisessualmente quando erano ...e angosciati" A tre anni dalla morte di Franco Zeffirelli, dunque, Hussey e Whiting protestano via manager (Tony Maritozzi)come furono a dire dei tre ingannati dal regista sul set . ... Sfruttati sessualmente per scene di nudo, gli attori di Romeo e ... Un impianto domestico a energia aerotermica può far risparmiare in bolletta. Ecco i vantaggi e i pochi svantaggi di questa tecnologia per estate e inverno.Dopo più di 50 anni dall'uscita del film, i due attori protagonisti del Romeo e Giulietta diretto dal regista Zeffirelli, denunciano Paramount per averli sfruttati ...