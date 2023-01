Servizi ucraini | “Nuova offensiva a primavera | a marzo scontri più duri” Mosca | “L’Italia non può mediare”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Due droni sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea russo sul mare vicino all’aeroporto di Belbek, vicino a Sebastopoli. Continuano quindi le esplosioni in Crimea, che sta diventando un nuovo fronte caldo della guerra in Ucraina. “In mattinata, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto due velivoli senza pilota sul mare nell’area di Belbek, tutti ifunzionano normalmente”, ha dichiarato il governatore della città Mikhail Razvozhaev. Le esplosioni sono state udite a Sebastopoli durante la notte. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha riferito su Telegram che la difesa aerea è stata attivata nella città della Crimea almeno due volte. E la situazione sicurezza è destinata a peggiorare nei prossimi mesi, come preannunciato dall’intelligence ucraina: “Avvieremo una grossa“. Ma su ...

Le coordinate trapelano e i movimenti delle truppe vengono regolarmente 'comunicati' ai servizi di intelligence. La rete funziona, non dorme, e non dormono nemmeno i droni che possono ... Servizi ucraini: "Nuova offensiva a primavera, a marzo scontri più duri" La Russia probabilmente «continuerà le operazioni offensive quest'anno» anche se potrebbe perdere decine di migliaia di suoi soldati nei prossimi mesi. Lo ha detto il ...