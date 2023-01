Serie A – Salernitana-Milan | la diretta della partita | LIVE NEWS

Si giocano tutti i match in un giorno solo: si parte alle 12.30 con- Milan e Sassuolo - Sampdoria. Alle 14.30 Torino - Verona e Spezia - Atalanta. Alle 16.30 Roma - Bologna e Lecce - ...SALERNO - Il campionato diA 2022 - 23 riparte e lo fa alle 12:30 allo stadio Arechi di Salerno con il Milan protagonista contro la. Trasferta subito insidiosa per i campioni d'Italia che si affideranno, come ...Dopo la lunghissima sosta per il Mondiale in Qatar, la Serie A finalmente ritorna in campo, e lo fa col botto. Tutte le squadre scenderanno in campo oggi, per una 16ª giornata da cardiopalma. Si inizi ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Salernitana-Milan in diretta dal pre partita al risultato finale. Mercoledì 4 gennaio ...