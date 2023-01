Serie A | Roma - Bologna 1 - 0

Sky Sport

Leggi anche > Vaccinazioni false, Madame confermata al concerto di Capodanno a. Onorato: 'Ci ... lui mi prescrive unadi vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongo ogni mio dubbio, lui ...... lui mi prescrive unadi vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongo ogni mio dubbio, lui ... clochard polacco arrestato a Milano è un polacco, identificato il giovane che ha accoltellato ... Roma-Bologna 1-0, gol e highlights. Rigore di Pellegrini, Mourinho torna a vincere La Roma supera per 1-0 il Bologna all'Olimpico, nella prima gara del 2023 dopo la sosta per i Mondiali. Basta un rigore di Pellegrini, dopo una manciata di minuti, a fissare il risultato. Sia nel prim ...La lunga sosta ha fatto bene, se guardiamo il risultato: una vittoria in campionato non si vedeva all’Olimpico dalla sfida con il Lecce, lo scorso 9 ottobre. Non benissimo, se ci ...