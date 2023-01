Serie A | riparte la lotta Scudetto E Spalletti ha un’arma segreta

Sky Tg24

Dopo quasi 2 mesilaA. Archiviato il Mondiale in Qatar torna il massimo campionato con due turni ravvicinati tra il 4 gennaio e il ponte della Befana. Per la Sampdoria gli avversari sono Sassuolo e ......la corsa di Ciro, il capitano della Lazio e ancora l'unico possibile centravanti dell'Italia di Mancini, 188 reti inA come Signori, Gilardino e Del Piero. Nono "all time" a girone ... Calcio, domani riparte la Serie A: ecco come stanno le squadre e cosa sapere Su Leggo ediz. Milano: La Juve riparte da Cremona dopo il terremoto. Allegri: «Niente alibi, conta soltanto il campo. Dove eravamo rimasti La Juventus torna in campo oggi ...L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione in casa Fiorentina. La Viola inizia il 2023 a tappe forzate, con una serie di impegni, uno dietro ...