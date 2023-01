Serie A | Lukaku lo mette in chiaro | il suo futuro è all’Inter

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) 2023-01-01 21:07:32 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: R.omelu: Vuole che il suosia. L’attaccante belga, in prestito dal Chelsea al club italiano in questa stagione, pensa già al 2023. Dopo essersi ripreso dall’infortunio, punta a partire titolare alla prima partita dell’anno… e È fiducioso che, una volta terminata la stagione, possa continuare a Milano. Lo afferma in un’intervista a ‘Sky Sport Italia’. “La gente sa cosa voglio: ora devo fare quello che è necessario per far vincere l’Inter, poi si vedrà. Finire la mia carriera qui? Mi piacerebbe, è normale: ma voglio anche tornare all’Anderlecht. Questa è la mia idea.sto bene, c’è l’ambizione di continuare a crescere: voglio restare ...

SNAI Sportnews

A, le formazioni ufficiali di Inter - Napoli Di seguito vediamo quali sono le due formazioni ... Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko,La prima grande occasione per i nerazzurri al 26':serve Dzeko in area, palla a Darmian che di prima manca il bersaglio da ottima posizione. Il belga al 40' viene lanciato da un colpo di tacco ... 2023, CHI CERCA RISCOSSA IN SERIE A: POGBA E LUKAKU ... CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Partita molto equilibrata, Lukaku e Dimarco sfiorano la rete, mente il Napoli nel finale con Anguissa per poco non trova il gol nel finale di primo tmep ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94' Finisce qui, Inter-Napoli 1-0. 93' Ultimo giro d’orologio. 91' Altri tre minuti di recupero. 90' MIRACOLO DI ONANA su Raspadori a botta sicura. 88' Giallo ...