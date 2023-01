Serie A | Lecce - Lazio 2 - 1

Sky Sport

Ko in trasferta per la Lazio di Maurizio Sarri che si arrende alper 2 - 1. Decisivi i gol di Strefezza e Colombo, inutile la rete del vantaggio siglata da Immobile. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Riccardo ...batte Lazio 2 - 1 (0 - 1) in una partita della 16/a giornata d'andata del campionato di calcio diA disputata sul terreno dello stadio di Via del Mare di. I gol: nel primo tempo per gli ospiti Immobile al 14'; nel secondo tempo per i salentini Strefezza al 12' e Colombo al 26'. . 4 ... Lecce-Lazio 2-1, gol e highlights: vittoria in rimonta per i salentini 04.01 16:15 - A NAPOLI - Befana in piazza Mercato, Fiera del giocattolo e della calza: dal 3 gennaio al 5 gennaio, gran finale con il concerto di Valentina Stella 04.01 16:11 - DIRETTA ONLINE - Serie ...(Adnkronos) – Il Lecce rimonta e batte la Lazio 2-1 nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. Biancocelesti fermi a 30 punti in classifica, raggiunti dalla Roma vittoriosa sul Bologna. I ...