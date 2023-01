Serie A | la Roma inaugura il 2023 con una vittoria | Bologna ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)Lasoffre ma batte il1-0 nella prima partita di campionato delall'Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un'ora di gioco, lancia da titolare Tahirovic e ritrova dal 1? Paulo Dybala. La prima rete giallorossa del nuovo anno però è di Lorenzo Pellegrini, anche se gran parte del merito è proprio dell'argentino neo campione del mondo. E' la Joya al 6? infatti a procurarsi il calcio di rigore per un fallo di Lucumì. Dagli undici metri si presenta il capitano che spiazza Skorupski e sblocca il punteggio. Al 17? altro lampo: Mancini ci prova dalla distanza, Zaniolo devia il tiro ma la palla sfiora solo la traversa. Al 31? si affaccia il: Lykogiannis crossa dalla sinistra, ma Orsolini in rovesciata non ...