(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Cinquanta giorni dopo torna in campo anche laA di calcio ferma ai box per i mondiali del Qatar. Alle spalle di un Napoli in fuga con...

Calciomercato.com

Salernitana Milan: l'anticipo della sedicesima giornata diA rappresenterà un crocevia fondamentale per Pioli in otticaSedicesima giornata del Campionato diA 2022/2023: dopo la lunga sosta invernale, il treno Scudetto del Diavolo fa tappa a Salerno , in quello che potrebbe rivelarsi un crocevia ...Il Milan riprende la suaal Napoli capolista: gli azzurri distano otto punti ma sono ospiti dell'Inter a San Siro. ... COMPARA I BONUS SULLAA BOOKMAKER IMPORTO LINK BONUS fino a 100 ... Serie A, la rincorsa del Milan parte da Salerno: il '2' a 1,50 ROMA - Cinquanta giorni dopo torna in campo anche la serie A di calcio ferma ai box per i mondiali del Qatar. Alle spalle di un Napoli in fuga con otto punti vantaggio sul Milan campione d’Italia in c ...Il tecnico arrivato questa mattina sull'isola, accolto da tanti tifosi, debutterà in panchina il 14 contro il Como: "Punto al massimo" ...