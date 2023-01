Serie A | i risultati alla fine dei primi tempi | avanti Spezia e Verona

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tutti ideidelle sfide valide per la 16esima giornata diA. Vantaggio perSono terminati idegli anticipi diA tra-Atalanta e Torino-2-0 Atalanta (Gyasi 8?, Nzola 31?). Torino 0-1(Djuric 45?). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Tg24

... ambito dove non ci aspettiamo particolari sorprese visti iregistrati con altri modelli della stessa. Il nostro primo test è incentrato sulle massime temperature raggiunte dalla ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Milan vince a Salerno e mette pressione al Napoli, che stasera gioca il big match contro il Napoli. I rossoneri battono una buona ... Partite Serie A, vincono Milan e Samp. Ora Torino-Verona 0-1 e Spezia-Atalanta 2-0. LIVE ambito dove non ci aspettiamo particolari sorprese visti i risultati registrati con altri modelli della stessa serie. Il nostro primo test è incentrato sulle massime temperature raggiunte dalla scheda ...Sguardo Indiscreto è una miniserie di quattro episodi diretta da Luciana Oliveira, Fabrizia Pinto e Letica Veiga con Debora Nascimiento (Miranda), ...