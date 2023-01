Serie A | Fiorentina - Monza 1 - 1

Calciomercato.com

... Il giovane centrocampista gigliato, all'esordio dal primo minuto inA, si dimostra all'... Laè comunque entrata in campo con il piglio giusto giocando un primo tempo di livello. ...e Monza 1 - 1 (1 - 0) in una partita della 16/a giornata d'andata del campionato di calcio diA disputata sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol: nel primo tempo ... Serie A: LIVE Fiorentina-Monza 1-1, Carlos Augusto risponde a Cabral, occasioni per Barak e Petagna | Primapagina Dopo il pareggio conseguito contro il Monza, la Fiorentina occupa momentaneamente il decimo posto della classifica di Serie A. Il tutto attendendo il risultato che farà l'Empoli ...FIRENZE - Finisce 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Monza dopo un match essenzialmente equilibrato e combattuto. Un risultato che lascia i viola a centro classifica e che vale oro per i brianzoli, che ...