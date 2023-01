Serie A | è del Milan il primo gol dell’anno solare dopo 21 anni

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Grazie alla rete realizzata da Rafael Leao in Salernitana-, un calciatore rossonero torna a segnare ilgolRafael Leao ha sbloccato il match, valido per la 16esima giornata diA, tra Salernitana e10 minuti di gioco. Grazie a questa rete unista è tornato a segnare ilgolin21. L’ultimo a riuscirci era stato José Mari in un Lecce-del gennaio 2002. L'articolo proviene da Calcio News 24.