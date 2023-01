Serie A | Belinelli da record

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) In una serata resa amara dalla sconfitta patita sul parquet amico della Segafredo Arena per mano dell’Olimpia Milano, Marcoha festeggiato il raggiungimento di un importante traguardo personale. Coi 10 punti realizzati contro i...

VIRTUS - MILANO 74 - 96
Marco Belinelli arriva alla partita con Milano sull'onda della migliore partita della stagione. 2500 PUNTI IN SERIE A PER MARCO BELINELLI. Il capitano della Virtus, Marco Belinelli, deve avere un conto aperto con Milano. Anche se, quando tocca dei record, non sempre il risultato finale lo soddisfa. Nella sconfitta dell'altra sera, alla Segafredo Arena, Marco Belinelli ha festeggiato il raggiungimento di un importante traguardo personale, con ben 2500 punti realizzati in campionato.