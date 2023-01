Serie A – Anno nuovo | vecchia Roma Col Bologna un rigore e niente più 

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)e brutta. Chi pensava, e sperava, di trovarsi di fronte alla ripresa del campionato una squadra rivitalizzata e pronta a offrire un calcio più spumeggiante è rimasto deluso. Dammi i tre punti e non chiedermicantavano in curva Sud anni fa e il ritornello ben si addice a unche porta in dote solo lo striminzito successo frutto di un rigorino concesso dopo soli 5’ dall’esordiente e tremebondo Santoro di Messina. Difesa ancora una volta tre e, a centrocampo il giovane Tahirovic schierato da Mourinho (risposta all’intervista di Pinto?) al fianco di Cristante. Davanti fuori Abraham (sicuri che le esclusioni gli giovino visto il carattere non proprio da cuor di leone?) e Zaniolo centravanti (esperimento fallito) con la fantasia ...

Calcio in Pillole

Alla Roma basta un rigore di Pellegrini al 6' per avere ragione del Bologna nel primo match dell', e primo dopo la sosta mondiale. Tre punti importanti per gli uomini di Mourinho, che valgono il momentaneo sesto posto in classifica (raggiunta la Lazio che ha perso a Lecce), conquistati non ...Nuovae problemi vecchi, quelli che sembra avere Dazn nel trasmettere le partite dellaA: disservizi in tutta Italia per Inter Napoli Nuovae problemi vecchi, quelli che sembra avere Dazn nel trasmettere le partite dellaA: disservizi in tutta Italia per Inter Napoli. A ... Serie A, è di Leao il primo gol dell’anno solare: i predecessori dal 2000 a oggi Sulla lista della spesa che De Vito e Rastelli aggiornano quasi quotidianamente, alla voce attaccante restano segnati uno o addirittura due acquisti da effettuare. L'incertezza sul ...Ai bianconeri basta un gol del polacco al 90'. Questa sera Inter-Napoli e Udinese-Empoli La Juventus inizia il nuovo anno con una vittoria sul campo della Cremonese. Nel posticipo delle 18:30 la squad ...