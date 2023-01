Serie A 2022 2023 | la classifica a confronto dopo sedici giornate |  Juventus top | Verona sempre più giù

Sky Tg24

... che al tramonto delha preso piede e all'alba del 2023 ha trovato vigore. Con la vittoria di Cremona firmata da Milik , in particolare: la settima di fila inA, la settima di fila senza ...Un gioiello di Milik su punizione allo scadere decide la gara dello Zini: settimo successo consecutivo in campionato per i bianconeri, tutti senza subire ... Le 15 serie tv migliori del 2022 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94' Finisce qui, Inter-Napoli 1-0. 93' Ultimo giro d’orologio. 91' Altri tre minuti di recupero. 90' MIRACOLO DI ONANA su Raspadori a botta sicura. 88' Giallo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Partita molto equilibrata, Lukaku e Dimarco sfiorano la rete, mente il Napoli nel finale con Anguissa per poco non trova il gol nel finale di primo tmep ...