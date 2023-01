Serie A 2022 2023 | calendario | programma | orari e tv sedicesima giornata

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il, il, gli, la copertura tv e streaming delladel campionato di. Il campionato italiano torna dopo la sosta per il Mondiale e offre subito tante sfide interessanti. Spicca ovviamente il big match tra Inter e Napoli, con la capolista chiamata ad una prova importante. Trasferte insidiose per Milan e Juventus, mentre la Roma ospita il Bologna. Turno interessante anche in chiave salvezza, con le ultime tre alla disperata ricerca di punti. Di seguito ilcompleto.E COPERTURA TV Mercoledì 4 gennaio Ore 12:30, Salernitana-Milan Sky, Dazn, Now Tv, Sky Go. Mercoledì 4 gennaio Ore 12:30, Sassuolo-Sampdoria ...

Sky Tg24

Novak Djokovic continua a convivere con la scelta di non aver eseguito il vaccino per il Covid - 19, una situazione che ha portatoquanto devastanti conseguenze per la sua carriera. Nel...Mercoledì 4 gennaio ore 20:45 stadio Meazza/San Siro di Milano. Il Napoli affronta l'Inter nella sedicesima giornata del campionato di- 23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli. Il rendimento. Il Napoli è primo in classifica con 41 punti. In quindici gare ha conquistato 13 vittorie (6 in trasferta ... Le 15 serie tv migliori del 2022 Il calendario, il programma, la copertura televisiva e streaming della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.Chi si ricorda di com'era la Serie A È passato così tanto tempo dall’ultima partita. Ecco il punto della situazione ...