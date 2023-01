Sergio Bardotti | il poeta della canzone

OGGI

.' Ovvero il celebre autore e paroliere scomparso nel 2007: 'Avevamo un legame pazzesco: curio so lui, curiosa io, insieme abbiamo realizzato cose splendide: ho cantato tutti i .... Avevamo un legame pazzesco: curioso lui, curiosa io, insieme abbiamo realizzato cose splendide: ho cantato tutti i jazzisti americani. Beveva e fumava tantissimo. Ma che potevo ... Ornella Vanoni racconta i suoi amori: “Da Strehler a Gino Paoli, ecco tutta la verità” Intervista a Vanoni, 88 anni, che il 13 gennaio riprenderà la tournée a Bologna, con un’orchestra tutta femminile: «Con le donne non mi metto in competizione e non ho invidie, non so se questa è solid ...Il cantautore, figlio di Fabrizio De André e della sua prima moglie Enrica Rignon, è nato a Genova il 29 dicembre 1962 ...