Il titolare del, Lino Orfei, che è indagato per mancanza di titoli autorizzativi per pubblici spettacoli, è stato nominato custode giudiziario. Il sequestro non ha nulla a che fare con il ...LECCE - Finisce sotto sequestro ilAmedeo Orfei di Surbo a pochi giorni di distanza dall'incidente (era il 29 dicembre) in cui è rimasto ferito il domatore Ivan Orfei aggredito da una tigre durante uno spettacolo . I sigilli sono ... Sequestrato circo Amedeo Orfei nel Salento, manca autorizzazione ... È stato sottoposto a sequestro dalla Polizia Locale per carenza di autorizzazioni il circo Amedeo Orfei, di stanza da qualche giorno a Surbo, dove la settimana scorsa un domatore è stato azzannato e ...E' stato sottoposto a sequestro dai vigili urbani per carenza di autorizzazioni il circo Amedeo Orfei di stanza da qualche giorno a Surbo dove la settimana scorsa un domatore è stato azzannato e ferit ...