Senato | Ultima Generazione | ' 10 gennaio saremo in presidio davanti tribunale Milano'

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), 4 gen. (Adnkronos) - Il prossimo 10Simone Ficicchia, militante di, verrà ascoltato in, a seguito dell'azione di protesta andata in scena lo scorso martedì a Roma, dove cinque esponenti aderenti al movimento ambientalista hanno imbrattato con vernice lavabile Palazzo Madama. Per questo il collettivo ha annunciato, per la stessa mattinata del 10, undi solidarietà che si terràal Palazzo di Giustizia di. "Il caso di Simone Ficicchia, ventenne aderente a, convocato daldi, su richiesta della Questura di Pavia, per presenziare il 10 ...

Infiamma la polemica del mondo della politica dopo che gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno imbrattato con la vernice la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica a Roma. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha protestato pubblicamente poco dopo. I tre aderenti a Ultima Generazione sono Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini.