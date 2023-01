Semifreddo al torrone di Antonio Paolino | la ricetta per recuperare il torrone

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)aldiè laperfetta per chi ama ilma anche per chi ne ha in casa parecchio e vuole in qualche modo usarlo per evitare che vada a male. Nella puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, 4 gennaio 2023,ha suggerito questadelche può essere perfetta anche per il giorno della Befana. Lada preparare quindi èal, che ne dite? Non è una preparazione semplicissima ma se amate mettervi alla prova, non esitate a cimentarvi con questo dolce. Gli amanti delandranno pazzi per ...