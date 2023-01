Selfie | chiacchiere e risate | il lato brutto della camera ardente di Benedetto XVI

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Città del Vaticano – Una lunga fila di persone, la maggior parte armata di fotocamere, cellulari estick. Il clima di silenzio, rispetto e preghiera che dovrebbe accompagnare una qualsiasiproprio a San Pietro, davanti alla salma diXVI, viene a mancare. Nell’ultimo giorno di omaggio, a mezzogiorno erano già 24mila – secondo i dati diffusi dalla gendarmeria vaticana – le persone entrare in basilica per l’ultimo saluto al Papa emerito. Ma chi varca i grandi portoni bronzei sembra più interessato a un souvenir alternativo piuttosto che a una preghiera. O meglio: c’è anche chi prega. La maggioranza, però, chiacchiera ad alta voce, ride e scherza. Il telefono aperto sulla fotofrontale pronto a scattare. E nel momento in cui il corpo del Pontefice si intravede il ...

Il Faro online

...di avere lanciato in acqua il telefono di qualcuno e nemmeno di avere rifiutato foto o... rea di aver solo chiesto un. La sua reazione è stata quella di strapparle il cellulare dalle ......la medaglia d'oro e il rito deldi casa in casa. D'altronde, lui è davvero un uomo del popolo ed è a suo agio in jeans e maglietta, passando da un tavolo all'altro, tra mate e due. ... Selfie, chiacchiere e risate: il lato brutto della camera ardente di ... “Non mi risulta di avere lanciato in acqua il telefono di qualcuno e nemmeno di avere rifiutato foto o chiacchiere a nessuno. Smettetela per favore, siate seri”. La questione che ha indignato, relativ ...Megan Fox sa sempre come catturare la nostra attenzione e lo fa con un nuovo ed interessante capolavoro che merita e non poco - FOTO ...