“Sei venuto con il taxi?” E l’attivista green fa una figuraccia

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Momenti meravigliosi a Cofee Break, su La7. A deliziare i telespettatori con un carico inusuale di ipocrisia degli attivisti ambientali, che il nostro Antonio De Filippi infila nel gruppo del Cretino Collettivo, è un signore esponente di Ultima Generazione. A metterlo di fronte all’evidenza di predicare bene (si fa per dire) e razzolare male (di sicuro) è l’economista Daniele Archibugi, il quale pone al giovane ospite una domanda tutto sommato decisamente banale. Questa: “Tommaso: come sei venuti qui? Seicon il?”. La risposta delè sincera, ma lo “condanna”. Una sola parola, imbarazzata: “Sì”. E allora di cosa parliamo? Perché tutte le battaglie e le opinioni hanno diritto di cittadinanza, per carità. Anche chiedere un mondo libero dal gas e dal petrolio lo è, anche se evidentemente irrealizzabile. Il punto è ...